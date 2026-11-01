Джек Делла Маддалена ответил, когда планирует провести следующий поединок в UFC

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе австралиец Джек Делла Маддалена ответил, когда планирует провести следующий поединок в промоушене.

«Мне кажется, в прошлый раз я как бы преждевременно принял поединок с Пратесом в Перте, поскольку был вроде как обязан это сделать [из-за того, что представляю Австралию]. А я не хотел возвращаться слишком рано. Мой план был в том, чтобы развивать свои навыки, прогрессировать. Поэтому я не хотел просто запрыгнуть в этот бой из-за того, где будет проходить сам турнир. Я хотел показать лучшее выступление для фанатов, для команды. Так что теперь буду готов подождать и выйти на следующий поединок в апреле или мае следующего года», — приводит слова Делла Маддалены портал MMA Mania.