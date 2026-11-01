Делла Маддалена раскрыл, почему не хочет выступать на турнирах UFC в Австралии

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе австралиец Джек Делла Маддалена раскрыл, почему испытывает дискомфорт при выступлении на турнирах лиги в Австралии.

«Мне нравится путешествовать ради участия в каких-то боях. Очевидно, здорово драться в Австралии. Ты чувствуешь поддержку всей толпы, но я определённо чувствую меньше давления, когда дерусь в другом месте. Мои лучшие выступления ещё впереди, так что это не конец. Это просто ещё одна кочка, с которой мы поднимаемся», — приводит слова Делла Маддалены портал MMA Mania.

В профессиональном рекорде австралийского спортсмена 18 побед, из которых 12 были одержаны нокаутом, и четыре поражения. Профессиональный дебют Делла Маддалены прошёл 15 октября 2016 года на турнире Eternal MMA 15. Джек представляет команду Scrappy MMA.