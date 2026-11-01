«Этот удар разрушает карьеры». Экс-претендент на титул UFC поддержал запрет облик-киков

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе американец Стивен Томпсон поддержал запрет на использование облик-киков в боях по правилам ММА, из-за которых бойцы получают на постоянной основе разрыв крестообразных связок колена, что приводит к многомесячному восстановлению.

«Думаю, именно этот удар вывел из строя колено Шавката. Эта штука разрушает карьеры. Я сам принимал подобные удары. И тогда у меня в голове промелькнула мысль: «Запретите эту штуку, потому что она может заканчивать карьеры». Эти удары продолжают делать это и сейчас. На данный момент это легальная техника. Нам же нужно вернуться к началу и заявить: «Мы хотим побеждать, но не завершать чужие карьеры». В этом есть что-то зловещее.

Посмотрите на Шавката Рахмонова прямо сейчас, посмотрите, где он находится. Когда Рахмонов последний раз дрался, и он всё ещё борется с последствиями поединка с Гэрри [который разбивал ему ноги облик-киками]. Атлетическим комиссиям штатов следует обсудить эту тему, потому что всё больше и больше людей будут это делать, и вы увидите, как всё больше людей будут заканчивать карьеры или сидеть на скамейке годами из-за этих травм», — приводит слова Томпсона портал MMASucka.