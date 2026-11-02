Александр Усик собрал идеального боксёра по нескольким качествам, не упомянув себя ни разу

Непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира по боксу в двух весовых категориях украинец Александр Усик собрал идеального боксёра по нескольким качествам в интервью порталу DAZN.

Идеальный боксёр по мнению Усика.

Скорость — Василий Ломаченко.

Защита — Сауль Альварес.

Физическая сила — Энтони Джошуа.

Работа ног — Василий Ломаченко.

Боксёрский интеллект — Тайсон Фьюри.

Выносливость — Наоя Иноуэ.

Техника — Шакур Стивенсон.

Ментальность — Теренс Кроуфорд.

В профессиональном рекорде украинского боксёра 25 побед, из которых 16 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. В качестве профи Александр Усик дебютировал в ноябре 2013 года. Спортсмен является чемпионом Олимпийских игр по боксу 2012 года.