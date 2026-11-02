15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Александр Усик собрал идеального боксёра по нескольким качествам, не упомянув себя ни разу

Александр Усик собрал идеального боксёра по нескольким качествам, не упомянув себя ни разу
Комментарии

Непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира по боксу в двух весовых категориях украинец Александр Усик собрал идеального боксёра по нескольким качествам в интервью порталу DAZN.

Идеальный боксёр по мнению Усика.

Скорость — Василий Ломаченко.
Защита — Сауль Альварес.
Физическая сила — Энтони Джошуа.
Работа ног — Василий Ломаченко.
Боксёрский интеллект — Тайсон Фьюри.
Выносливость — Наоя Иноуэ.
Техника — Шакур Стивенсон.
Ментальность — Теренс Кроуфорд.

В профессиональном рекорде украинского боксёра 25 побед, из которых 16 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. В качестве профи Александр Усик дебютировал в ноябре 2013 года. Спортсмен является чемпионом Олимпийских игр по боксу 2012 года.

Материалы по теме
Усик — о желании подраться с Бенавидесом: он большой чемпион, я тоже немного
Комментарии