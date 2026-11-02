Александр Усик собрал идеального боксёра по нескольким качествам, не упомянув себя ни разу
Непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира по боксу в двух весовых категориях украинец Александр Усик собрал идеального боксёра по нескольким качествам в интервью порталу DAZN.
Идеальный боксёр по мнению Усика.
Скорость — Василий Ломаченко.
Защита — Сауль Альварес.
Физическая сила — Энтони Джошуа.
Работа ног — Василий Ломаченко.
Боксёрский интеллект — Тайсон Фьюри.
Выносливость — Наоя Иноуэ.
Техника — Шакур Стивенсон.
Ментальность — Теренс Кроуфорд.
В профессиональном рекорде украинского боксёра 25 побед, из которых 16 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. В качестве профи Александр Усик дебютировал в ноябре 2013 года. Спортсмен является чемпионом Олимпийских игр по боксу 2012 года.
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