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«Наш поединок станет одним из величайших». Дэвид Бенавидес — о вероятном бое с Усиком

«Наш поединок станет одним из величайших». Дэвид Бенавидес — о вероятном бое с Усиком
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Непобеждённый действующий обладатель поясов WBA и WBO в первом тяжёлом весе американец мексиканского происхождения Дэвид Бенавидес с почтением высказался о решении экс-двукратного абсолютного чемпиона мира по боксу украинца Александра Усика выбрать его в качестве своего последнего соперника в карьере, а также выразил уверенность в том, что их бой войдёт в историю как один из величайших.

«Я польщён тем, что Усик даже рассматривает меня как своего последнего соперника [в боксе]. Знаете, у него была отличная карьера, но я определённо могу побить Усика. Знаете, я готов подняться и пройти этот экзамен. Это грандиозный вызов для меня самого. Но, как я уже сказал, на 100% уверен в себе, своих навыках. Так что готов к любому, кто попадётся мне на пути. А бой между мной и Александром Усиком, вероятно, войдёт в историю как один из величайших поединков всех времён», — сказал Бенавидес в интервью DAZN.

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