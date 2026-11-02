Делла Маддалена объяснил, что его впечатлило в тренировках с Холлоуэем

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) австралиец Джек Делла Маддалена поделился впечатлением от тренировок с экс-обладателем титула UFC в полулёгком весе, а также пояса BMF американцем Максом Холлоуэем, а также выразил восхищение тем, как Благословенный достиг вершины бойцовского мастерства, оставаясь верным своему залу.

«Это было потрясающе — видеть человека из высшего эшелона, одного из величайших, наблюдать за его подготовкой к боям… Многие ищут помощи где-то ещё, но иногда развитие приходит от людей вокруг тебя», — приводит слова Делла Маддалены аккаунт Title Fight в социальной сети Х.

Делла Маддалена и Холлоуэй вместе тренировались перед турниром UFC 329, в рамках которого Благословенный провёл реванш с ирландцем Конором Макгрегором и одержал победу техническим нокаутом в первом раунде.