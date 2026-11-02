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UFC анонсировала бой Гуськова и Уиттакера. Известны дата и место поединка

UFC анонсировала бой Гуськова и Уиттакера. Известны дата и место поединка
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Топовый североамериканский промоушен UFC на своей странице в соцсетях анонсировал поединок между экс-чемпионом UFC австралийцем Робертом Уиттакером и узбекистанцем Богданом Гуськовым.

Их бой состоится в рамках соглавного события на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night в Сиднее, который пройдёт в ночь 7 февраля 2027 года.

Уиттакеру 35 лет. В своём последнем бою на турнире UFC 329 в июле Уиттакер успешно дебютировал в полутяжёлом весе, победив техническим нокаутом россиянина Никиту Крылова. Гуськову 34 года. Узбекистанец в последнем поединке проиграл в бою с россиянином Магомедом Анкалаевым на турнире UFC Fight Night 282 в Абу-Даби (ОАЭ).

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