Дана Уайт рассказал, что получал устное согласие Махачева на бой с Пратесом

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что чемпион UFC в категории до 77 кг россиянин Ислам Махачев дал устное согласие на бой со вторым номером рейтинга UFC в полусреднем весе бразильцем Карлосом Пратесом на турнире UFC 336 перед тем, как отказался участвовать в поединке.

«Он давал своё согласие на бой. Я не ожидаю, что как чемпион он будет драться три раза в год, но дважды — это было бы неплохо. Это поддерживает дивизион, есть много парней, которые хотели бы побороться за титул», — сказал Уайт в видео в профиле MMA Junkie в социальной сети Х.

Напомним, ранее ожидалось, что Махачев и Пратес проведут бой в январе, однако россиянин отказался от выступления, после чего был анонсирован бой Пратеса и Майкла Моралеса.