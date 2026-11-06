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Непобеждённый Девин Хейни проведёт следующий бой 19 декабря за титул IBF

Непобеждённый Девин Хейни проведёт следующий бой 19 декабря за титул IBF
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Непобеждённый чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе американец Девин Хейни проведёт следующий бой против действующего обладателя титула IBF в полусреднем весе австралийца Лиама Паро на турнире, который пройдёт 19 декабря в Сан-Франциско. Об этом сообщает портал DAZN.

Фото: Пресс-служба DAZN

Рекорд Хейни в профессиональном боксе составляет 33 победы, из которых 15 были одержаны нокаутом, ни одного поражения, а один бой был признан несостоявшимся. В качестве профи Девин дебютировал в декабре 2015 года.

Лиам имеет в своём профессиональном рекорде 28 побед, из которых 16 были одержаны нокаутом, и одно поражение. Паро дебютировал на профессиональном ринге 5 марта 2016 года.

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