Ислам Махачев объяснил, почему не рассматривает Рахмонова в качестве возможного соперника

35-летний чемпион UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев рассказал, что пока не видит непобеждённого бойца UFC казаха Шавката Рахмонова в качестве одного из следующих соперников.

— Если Шавкат вернётся в конце 2027 года, видите ли вы его одним из своих противников или вы завершите карьеру раньше?

— Я бы сказал, что это неправильно ждать, пока он вернётся. Не знаю, когда он вернётся. Его UFC убрали из рейтинга, он не в топ-15, а его сейчас не рассматривают в качестве одного из претендентов. У нас сейчас есть два претендента, между ними будет разыгрываться временный титул, тогда мы узнаем, кто будет следующим претендентом. Шавкат, надеюсь, залечит в скором времени все свои травмы и вернётся в рейтинги, — сказал Махачев во время общения с прессой.