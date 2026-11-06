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Ислам Махачев объяснил, почему не рассматривает Рахмонова в качестве возможного соперника

Ислам Махачев объяснил, почему не рассматривает Рахмонова в качестве возможного соперника
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35-летний чемпион UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев рассказал, что пока не видит непобеждённого бойца UFC казаха Шавката Рахмонова в качестве одного из следующих соперников.

— Если Шавкат вернётся в конце 2027 года, видите ли вы его одним из своих противников или вы завершите карьеру раньше?
— Я бы сказал, что это неправильно ждать, пока он вернётся. Не знаю, когда он вернётся. Его UFC убрали из рейтинга, он не в топ-15, а его сейчас не рассматривают в качестве одного из претендентов. У нас сейчас есть два претендента, между ними будет разыгрываться временный титул, тогда мы узнаем, кто будет следующим претендентом. Шавкат, надеюсь, залечит в скором времени все свои травмы и вернётся в рейтинги, — сказал Махачев во время общения с прессой.

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