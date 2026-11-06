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«Не представляют для меня угрозу». Ислам Махачев — о Пратесе и Моралесе

«Не представляют для меня угрозу». Ислам Махачев — о Пратесе и Моралесе
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35-летний чемпион UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев поделился мнением насчёт грядущего поединка между бразильцем Карлосом Пратесом и непобеждённым эквадорцем Майклом Моралесом, который состоится 30 января на турнире UFC 336 в Торонто. На кону будет стоять звание временного чемпиона UFC в категории до 77 кг.

«Бой между Майклом Моралесом и Карлосом Пратесом — это хороший поединок, они достойные претенденты, поэтому мне хотелось бы увидеть, кто из них более достоин. Посмотрим в январе, оба хорошо владеют ударной техникой, но я бы не сказал, что они не представляют для меня угрозу», — сказал Махачев во время общения с прессой.

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