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Легендарный боксёр Головкин отреагировал на решение Роналду уйти из сборной Португалии

Легендарный боксёр Головкин отреагировал на решение Роналду уйти из сборной Португалии
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Бывший чемпион мира по боксу по версиям WBC, IBF, WBA, IBO в среднем весе (до 72,6 кг), а ныне президент Национального олимпийского комитета (НОК) Казахстана Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО) отреагировал на решение Криштиану Роналду завершить карьеру в сборной Португалии по футболу.

«Настоящая легенда. Продолжай вдохновлять людей по всему миру. Твоё наследие будет жить вечно!» – написал Головкин в комментариях к посту Роналду в социальных сетях.

Роналду дебютировал за сборную Португалии в возрасте 18 лет 20 августа 2003 года в товарищеском матче с Казахстаном (1:0). Всего за национальную команду нападающий провёл 234 матча, в которых отметился 146 голами и 45 результативными передачами.

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