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«Съем его как сосиску. Над ним легко доминировать». Топурия — о вероятном бое с Пимблеттом

«Съем его как сосиску. Над ним легко доминировать». Топурия — о вероятном бое с Пимблеттом
Комментарии

Бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе испано-грузин Илия Топурия выразил уверенность в том, что одержит победу в вероятном поединке с англичанином Пэдди Пимблеттом.

«Я съем его как сосиску, которой он является. С такой головой, как у Пэдди, достаточно просто выбросить удар [не целясь] — и ты попадёшь по нему. Над Пимблеттом легко можно доминировать. У него тело сосиски, он думает, что габариты дадут ему преимущество. И что ты собираешься делать [в поединке со мной]? Драться в стойке? Пэдди не похож на Джастина, поскольку Гейджи — это пёс.

А у Пэдди нет ничего такого [что есть у Джастина]. У Пимблетта нет удара, который отправляет соперников спать, нет неожиданных тейкдаунов, нет внезапных болевых приёмов. Этот парень очень предсказуемый. Можно заранее увидеть всё, что он пытается сделать», — приводит слова Топурии аккаунт Home of Fight в социальной сети Х.

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