«Арман запаниковал бы и сдался, как Евлоев». Топурия — о возможном поединке с Царукяном

Бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе испано-грузин Илия Топурия предположил, что армяно-российский боец Арман Царукян в возможном противостоянии с ним запаниковал бы и сдался, приведя в пример поражение Мовсара Евлоева в поединке с действующим обладателем титула UFC в категории до 66 кг Александром Волкановски на турнире UFC 333.

«Армана ждёт полная паника. Как это произошло с Мовсаром в поединке с Волком. Точно такая же ситуация. Они привыкли всегда доминировать… У Армана нет выдающихся навыков борьбы в партере. Он выделяется своими тейкдаунами и теми доминирующими позициями, которые ищет. Мовсар настолько привык постоянно бросать людей и отдыхать в клинче, что против Волка ему не удалось сделать ни того, ни другого. И что произошло? Паника, он сдался. Я был чемпионом мира в двух весовых категориях. Принимал участие в четырёх поединках за титул чемпиона UFC. Я вырос борцом. Это моя жизнь», — приводит слова Топурии аккаунт Home of Fight в социальной сети Х.