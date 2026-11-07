Илия Топурия объяснил, почему не исключает проведения поединка с Исламом Махачевым

Бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе испано-грузин Илия Топурия объяснил, почему не исключает проведения поединка с 35-летним действующим обладателем титула UFC в категории до 77 кг россиянином Исламом Махачевым.

«Всё может вновь обрести смысл. В моём следующем поединке я выйду, нокаутирую Пэдди, размажу его голову — и тогда скажут: «Ого, посмотрите, как благоприятно поражение повлияло на Илию, насколько он сейчас сосредоточен». А потом всё снова встанет на свои места. Ведь ты хорош ровно настолько, насколько хорош твой последний поединок, верно?» — приводит слова Топурии аккаунт Home of Fight в социальной сети Х.