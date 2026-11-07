Чемпионат мира — 2026 по самбо: результаты первого дня

В пятницу, 6 ноября, в Ташкенте (Узбекистан) стартовал юбилейный, 50-й чемпионат мира по самбо. В турнире принимают участие спортсмены из 101 страны. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами схваток, прошедших в первый день чемпионата мира.

Результаты первого дня ЧМ-2026 по самбо.

Спортивное самбо – мужчины.

До 58 кг.

1. Чидрашвили Вахтанги (Грузия).

2. Бурдз Владислав (Беларусь).

3. Оболбеков Кимал (Киргизия).

3. Пшеничных Александр (Россия).

До 79 кг.

1. Харьков Иван (Болгария).

2. Шатверян Борис (Армения).

3. Уланбеков Феликс (Киргизия).

3. Романов Максим (Беларусь).

Спортивное самбо – женщины.

До 50 кг.

1. Капаева Анфиса (Беларусь).

2. Емелюкова София (Россия).

3. Ганбаатар Бямбасурэн (Монголия).

3. Гедес Мария Амелина (Венесуэла).

Боевое самбо – мужчины.

До 64 кг.

1. Авазбердиев Санджарбек (Туркменистан).

2. Михно Евгений (Беларусь).

3. Нерсесян Майис (Армения).

3. Бокиев Боходир (Узбекистан).

До 88 кг.

1. Волков Демид (Россия).

2. Толибзода Халид (Таджикистан).

3. Давыденко Петро (Украина).

3. Эгнаташвили Гиорги (Грузия).

Боевое самбо – женщины.

Свыше 88 кг.

1. Абдуллаева Мавлуда (Узбекистан).

2. Асанкызы Нурила (Казахстан).

3. Савадого Ева-Мари (Буркина-Фасо).

3. Демченко Анастасия (Украина).

Самбо среди слепых – мужчины.

До 64 кг.

1. Демидов Андрей (Россия).

2. Абдурахмонов Исокджон (Узбекистан).

3. Ду Насименту Меквиас (Бразилия).

3. Молдобеков Суймонкул (Киргизия).

До 79 кг.

1. Гамджашвили Гиорги (Грузия).

2. Назаров Шохрух (Таджикистан).

3. Банитаба Хорам Абади Сейед Мейсам (Иран).

3. Морено Элдер (Венесуэла).

До 98 кг.

1. Раимов Улмас (Узбекистан).

2. Хусейнов Раджаб (Таджикистан).

3. Жарылкассын Мирас (Казахстан).

3. Кипшидзе Рамини (Грузия).

Самбо среди слепых – женщины.

До 50 кг.

1. Рак Надежда (Киргизия).

2. Ортикова Чарос (Узбекистан).

3. Омарбек Гульназ (Казахстан).

До 59 кг.

1. Насырова Алсу (Россия).

2. Черней Ина (Республика Молдова).

3. Укайят Сулеймон (Нигерия).

3. Бобокулова Насиба (Узбекистан).