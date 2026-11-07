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Топурия выразил уважение Волкановски, назвав его величайшим в истории полулёгкого веса

Топурия выразил уважение Волкановски, назвав его величайшим в истории полулёгкого веса
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Бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе испано-грузин Илия Топурия выразил уважение действующему обладателю титула UFC в категории до 66 кг австралийцу Александру Волкановски, назвав его величайшим бойцом в истории дивизиона.

«Честно говоря, я настолько его уважаю и так привязался к нему, что просто не смог бы нанести ему удар [снова]. Это [наш возможный реванш] был бы очень конкурентный поединок. То, что я победил его однажды, вовсе не означает, что Алекс не смог бы побить меня. Лично для меня он — лучший боец полулёгкого дивизиона за всю историю, выше всех остальных. Да, я побеждал его. Я побеждал Макса Холлоуэя. Я делал то, чего никто другой до этого не совершал. Но если посмотреть на все его достижения за эти годы, то он добился гораздо большего, чем я», — приводит слова Топурии аккаунт Home of Fight в социальной сети Х.

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