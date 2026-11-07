Ган выделил сильную сторону Хокита, порекомендовав тому нарушать правила ради победы

Чемпион UFC в тяжёлом весе француз Сириль Ган объяснил, в чём видит преимущество непобеждённого четвёртого номера рейтинга UFC в категории до 120 кг американца Джоша Хокита в грядущем поединке с ним, а также порекомендовал ему нарушать правила, чтобы добиться победы. Их противостояние состоится на турнире UFC 334 в Нью-Йорке.

«Джош способен устраивать хаос в бою, это его стратегия, благодаря которой он удивляет своих оппонентов.