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Карлос Пратес не исключил, что может завершить карьеру в ММА после следующего поединка

Карлос Пратес не исключил, что может завершить карьеру в ММА после следующего поединка
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Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе бразилец Карлос Пратес признался, что решение о завершении карьеры может принять в любой момент.

«Не могу сказать, проведу ли я все восемь боёв [по контракту с UFC]. Или два, или три, или один поединок. Я не могу сказать, когда перестану драться. Возможно, остановлюсь завтра или после следующего боя. Не знаю. Мне просто нравится жить сегодняшним днём, братан. Я хочу зарабатывать деньги, побеждать всех, быть чемпионом, а когда мне надоест всё это, я закончу.

Я зависим от побед, от конкуренции. Поэтому если хочу соревноваться и выигрывать, то должен тренироваться. Вот почему