«Наша категория переживает лучшее время в истории». Ган отверг критику тяжёлого веса UFC

36-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в категории до 120 кг француз Сириль Ган отверг критику фанатов и выразил уверенность в том, что нынешний топ-10 бойцов UFC в тяжёлом весе является лучшим в истории дивизиона.

«Топовая десятка тяжёлого дивизиона просто невероятна. Многие говорят о том, как слаб этот дивизион, но я считаю, что сейчас тяжёлый вес переживает лучший период в своей истории», — приводит слова Гана портал Bloody Elbow.

В профессиональном рекорде Гана 14 побед,