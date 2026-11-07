Бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе испано-грузин Илия Топурия подтвердил, что верит в жульничество американца Джастина Гейджи с перчатками. По версии Матадора, Хайлайт вложил посторонние предметы или мог модифицировать свои перчатки, из-за чего его удары оказались более сильными. Их противостояние стало главным событием турнира UFC White House — Freedom 250 15 июня и завершилось победой Гейджи техническим нокаутом.

«Это вопрос, над которым я размышляю последние пять-шесть месяцев. Я верил и продолжаю верить, что чисто по навыкам я лучший боец, чем он. Но в бою может произойти что угодно», — приводит слова Топурии аккаунт FightLuck в социальной сети Х.