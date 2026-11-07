Пратес: мне плевать на деньги. Я хочу пояс UFC, ощутить себя самым крутым ублюдком в мире

Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе бразилец Карлос Пратес рассказал, насколько сильно он желает стать чемпионом UFC.

«Я очень хочу завоевать пояс UFC, почувствовать, каково это — быть чемпионом UFC, быть в тот вечер самым крутым ублюдком в мире. Мне хотелось бы понять, насколько буду счастлив. Мне плевать на деньги, хотя это хорошая вещь. Но для меня они не имеют значения», — приводит слова Пратеса портал Fighters Weekly.

Карлосу 32 года. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств бразилец дебютировал в марте 2012 года. У Пратеса в рекорде в ММА 24 победы, из которых 22 были одержаны досрочно, и семь поражений. В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC Fight Night 275 в Перте, Австралия, Пратес сразился с бывшим чемпионом UFC в полусреднем весе Джеком Делла Маддаленой. Карлос одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде.