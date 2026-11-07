36-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в категории до 120 кг француз Сириль Ган поддержал негодование второго номера рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянина Александра Волкова, который неоднократно заявлял, что является легитимным претендентом на пояс.

«Если бы я был на месте кого-то из парней топ-5, то был бы не рад. Естественно, я был бы недоволен и у меня была бы мысль: «Как такое возможно?! Я же здесь давно, и заслужил своё место!»

Вы видели мой первый поединок с Волковым, в котором я одержал победу. А наш реванш был очень близким, спорным, фактически ничья. Я понимаю разочарование и желание выговориться в социальных сетях, встать на собственную защиту. Но вы должны понимать правила игры», — приводит слова Гана портал Bloody Elbow.