Бывший чемпион UFC в среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра показал актуальную физическую форму за 35 дней до боя с экс-претендентом на титул временного чемпиона UFC в категории до 120 кг россиянином Сергеем Павловичем. Их противостояние состоится 12 декабря на турнире UFC 335 в Парадайсе, штат Невада, США.

Фото: Из личного архива Перейры

В последнем поединке, который состоялся 30 мая на турнире UFC Fight Night 277, Павлович нокаутировал бразильца Таллисона Тейшеру в первом раунде.

Сергею Павловичу 34 года. Российский боец дебютировал на профессиональном уровне в смешанных единоборствах в 2014 году. В рекорде Сергея 21 победа, из которых 16 были одержаны нокаутом, и три поражения. Спортсмен является бывшим претендентом на титул временного чемпиона UFC в тяжёлом весе и экс-чемпионом Fight Nights Global в категории до 120 кг.

У Перейры в профессиональном рекорде 13 побед, из которых 11 были одержаны нокаутом, и четыре поражения. В качестве профи Алекс дебютировал в смешанных единоборствах в 2015 году. Также Поатан имеет чёрный пояс по бразильскому джиу-джитсу и кикбоксингу.