Бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе испано-грузин Илия Топурия рассказал, что последствия перелома глазницы, который он получил в поединке с американцем Джастином Гейджи, могли привести его к уходу из ММА. Их противостояние стало главным событием турнира UFC White House — Freedom 250 15 июня и завершилось победой Гейджи техническим нокаутом.

«Врачи позже сказали мне, что после перелома глазницы жировая ткань просочилась внутрь, и, если бы она просочилась ещё хотя бы на 0,5 миллиметра, им пришлось бы установить титановую пластину. Тогда я бы никогда больше не смог драться. Это вполне могло произойти в пятом раунде. На самом деле в четвёртом раунде был момент, когда он ударил меня коленом в корпус, и всё, чего я хотел, это чтобы он не попал мне в лицо. Глаза горели, как будто кто-то разбил бутылку и бросил в них осколки стекла, это было очень странное ощущение», — приводит слова Топурии портал MMA Fighting.