Бывший обладатель титула UFC в категории до 84 кг австралиец Роберт Уиттакер объяснил, что сподвигло руководство промоушена организовать непобеждённому четвёртому номеру рейтинга UFC в тяжёлом весе американцу Джошу Хокиту бой с чемпионом UFC в категории до 120 кг французом Сирилем Ганом. Их поединок станет главным событием турнира UFC 334, который пройдёт в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

«Я считаю, что в этой весовой категории не такая уж и высокая конкуренция. Мы начинаем видеть более динамичных атлетов, при этом они сохраняют в себе силу 120-килограммового человека. Именно это делает их такими опасными.

Джош Хокит — часть новой волны тяжеловесов. А поскольку в этом дивизионе не так много сильных бойцов, умение продвигать себя, создавать свой имидж, проводить хорошие бои и досрочно побеждать соперников позволяет быстро включиться в борьбу за титул. Как могу оценить шансы Джоша в поединке с Сирилем? Никаких, 0», — приводит слова Уиттакера портал ActuMMA.