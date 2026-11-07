Президент США Дональд Трамп заявил, что предложил главе UFC Дане Уайту должность пресс-секретаря Белого дома, а также рассказал о желании привлечь к работе его администрации чемпиона UFC в полусреднем весе россиянина Ислама Махачева и члена Зала славы UFC соотечественника Хабиба Нурмагомедова.

«Рад сообщить, что великому Дане Уайту, жёсткому бойцу и воину, я предложил должность пресс-секретаря президента США. Я попросил его взять с собой помощников, даже если некоторые из них не из нашей страны: Ислама Махачева, Хабиба Нурмагомедова, Джастина Гейджи, Даниэля Кормье, Аманду Нуньес и Кайлу Харрисон. Нам нужны эти люди, чтобы защитить нас от безумных левых. Дана будет пресс-секретарём, каких ещё поискать. Дана, пожалуйста, соглашайся!» — написал Трамп на своей странице в социальной сети.