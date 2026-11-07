«Переходим к следующей главе». Босс UFC намекнул, что согласился на предложение Трампа

Глава UFC Дана Уайт отреагировал на предложение президента США Дональда Трампа стать следующим пресс-секретарём Белого дома.

«Переходим к следующей главе», — подписал Уайт сгенерированное искусственным интеллектом фото, опубликовав его на своей странице в социальной сети.

Фото: Из личного архива Даны Уайта

Уайт возглавил промоушен в январе 2001 года, когда братья Фертитта купили промоушен UFC за $ 2 млн. Дана Уайт получил долю в компании и стал её президентом.

Трамп и Уайт подружились в начале 2000-х годов, поскольку Дональд поддержал зарождающуюся организацию и предоставил свой отель Trump Taj Mahal в Атлантик-Сити для проведения турниров UFC 28 и UFC 30 в 2001 году на фоне политики запрета смешанных единоборств в США.