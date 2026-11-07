Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян, представляющий Армению и Россию, прокомментировал поражение соотечественника Мовсара Евлоева в поединке с чемпионом UFC в категории до 66 кг австралийцем Александром Волкановски. Их противостояние состоялось на турнире UFC 333 24 октября и завершилось победой Алекса техническим нокаутом во втором раунде.

«Не пошло что-то, это не его ночь была. Мовсар не смог реализоваться. Увидел ли я, что с самого начала он нервничал? Нет, с самого начала нормально было, но потом Евлоев начал отдавать, пропускать удары. Сначала он спокоен был, даже попадал по Алексу. Я думал, что Мовсар заберёт бой», — сказал Царукян в интервью журналисту Адаму Зубайраеву на его YouTube-канале.