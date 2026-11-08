Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе бразилец Карлос Пратес поделился мнением относительно предстоящего поединка между россиянином Сергеем Павловичем (20-3) и соотечественником Алексом Перейрой (13-4), который станет соглавным событием турнира UFC 335 13 декабря.

«Алекс Перейра может стать чемпионом в трёх весовых категориях. Думаю, Алекс нокаутирует Сергея Павловича. Считаю, что Алекс способен взять титул в тяжёлом весе. У него большой опыт, великая аура, так что ему по силам [добиться этого]. Сейчас он исправит много вещей, и мне очень интересно посмотреть его поединок с Сергеем. Думаю, получится отличный бой. Полагаю, Перейра нокаутирует Павловича», — приводит слова Пратеса портал Low Kick MMA.