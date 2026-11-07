В субботу, 7 ноября, в Ташкенте (Узбекистан) прошёл второй день юбилейного, 50-го чемпионата мира по самбо. В турнире принимают участие спортсмены из 101 страны. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами схваток, прошедших во второй день чемпионата мира.

Спортивное самбо – мужчины.

До 64 кг.

1. Мукбаниани Авто (Грузия).

2. Бейсенбаев Жандос (Казахстан).

3. Зайцев Алексей (Россия).

3. Евдошенко Дмитро (Украина).

До 88 кг.

1. Сучков Александр (Россия).

2. Олимшоев Зафар (Таджикистан).

3. Дзаганишвили Бека (Грузия).

3. Аблакулов Санджар (Узбекистан).

Свыше 98 кг.

1. Табатадзе Уча (Грузия).

2. Солдатенков Степан (Россия).

3. Малицкий Арсений (Беларусь).

3. Некбахтзода Некрузшох (Таджикистан).

Боевое самбо – мужчины.

До 58 кг.

1. Гантумур Баяндуурэн (Монголия).

2. Сайдаматов Лутфилла (Узбекистан).

3. Асеков Даниэль (Киргизия).

3. Танрибердиев Ахмет (Туркменистан).

До 71 кг.

1. Арзыкулов Муминджан (Туркменистан).

2. Кучеренко Андрий (Украина).

3. Аведисян Арсен (Армения).

3. Толеухан Ниетхан (Казахстан).

До 98 кг.

1. Тадин Артём (Россия).

2. Гоголашвили Арчил (Грузия).

3. Нджи Мулух Сейду (Камерун).

3. Мади Райхан (Казахстан).

Спортивное самбо – женщины.

До 54 кг.

1. Циброва София (Россия).

2. Дэлгэрсайхан Сарантуяа (Монголия).

3. Альмуханбетова Гульдана (Казахстан).

3. Радулова Таня (Болгария).

До 65 кг.

1. Череван Карина (Россия).

2. Падилья Герреро Сарай (Испания).

3. Ждан Даниэла (Беларусь).

3. Манушева Анна-Мария (Болгария).

До 80 кг.

1. Ковальска Галина (Украина).

2. Сулейманова Мадина (Россия).

3. Ержан Мадина (Казахстан).

3. Турдиева Мухлиса (Узбекистан).

Боевое самбо – женщины.

До 50 кг.

1. Тепышева Валерия (Россия).

2. Пайыз Жадыра (Казахстан).

3. Курбанова Курбанай (Туркменистан).

3. Багишвили София (Грузия).

До 59 кг.

1. Лоткова Вера (Россия).

2. Азатова Шахзода (Узбекистан).

3. Бординских София (Украина).

3. Нисимян Рони (Израиль).

До 72 кг.

1. Полякова Яна (Россия).

2. Ассемкамалкызы Аружан (Казахстан).

3. Арутюнова Валентина (Украина).

3. Нисимян Шакед (Израиль).