50-летний легендарный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко выразил готовность принять участие в схватке с бывшим обладателем чемпионского титула UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американцем Джоном Джонсом.

«Он великий боец, очень хороший. И как человек тоже — мне понравился. Мы недолго общались, когда он в Москву приезжал. Приятный человек. Побороться с Джоном? Можем, конечно», — сказал Емельяненко в интервью на YouTube-канале Red Corner MMA.

Напомним, Емельяненко дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в августе 2000 года, а завершил карьеру в феврале 2023 года. На его счету 40 побед, из которых 31 была одержана досрочно, и семь поражений, один бой был признан несостоявшимся.

Фёдор побеждал таких бойцов, как Марк Коулман, Ренату Собрал, Гарри Гудридж, Кевин Рэндлман, Марк Хант, Мирко Филипович, Тим Сильвия, Андрей Орловский, Антониу Рожериу Ногейра и других. Многими авторитетными СМИ и экспертами признаётся величайшим бойцом в истории ММА.