Непобеждённый четвёртый номер рейтинга UFC в тяжёлом весе Джош Хокит выразил убеждённость в том, что ему удастся потрясти, а после добить чемпиона UFC в категории до 120 кг француза Сириля Гана в грядущем поединке. Их противостояние состоится на турнире UFC 334 в Нью-Йорке.

«Весь его стиль трусливый. И Сириль будет использовать свою атлетичность, габариты [чтобы навязать доминацию]. Поэтому он будет много двигаться по октагону. Это лишь вопрос времени, когда я доберусь до него. И как только доберусь, я заставлю его выглядеть как любого другого жирного тяжеловеса. Он в форме. У него, вероятно, лучшее тело [чем у меня]. Но Сириль будет двигаться как медлительный, жирный тяжеловес [когда попаду по нему]. Так что это тело ничего не значит», — сказал Хокит в интервью на YouTube-канале Double Coverage Podcast.