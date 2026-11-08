Глава UFC Дана Уайт встретится с президентом США Дональдом Трампом в понедельник, 9 ноября, чтобы обсудить предложение стать пресс-секретарём Белого дома. Об этом сообщает портал TMZ.

Уайт возглавил промоушен в январе 2001 года, когда братья Фертитта купили промоушен UFC за $ 2 млн. Дана Уайт получил долю в компании и стал её президентом.

Трамп и Уайт подружились в начале 2000-х годов, поскольку Дональд поддержал зарождающуюся организацию и предоставил свой отель Trump Taj Mahal в Атлантик-Сити для проведения турниров UFC 28 и UFC 30 в 2001 году на фоне политики запрета и бойкота смешанных единоборств в США.