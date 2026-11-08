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Стали известны бои турнира UFC в Саудовской Аравии

Стали известны бои турнира UFC в Саудовской Аравии
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Стало известно, какие бои состоятся на турнире UFC Saudi Arabia, который пройдёт 5 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Отметим, что российский боец среднего веса Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, встретится с бывшим чемпионом UFC в среднем дивизионе Исраэлем Адесаньей в главном бою турнира. Бой пройдёт в среднем весе.

Фото: Телеграм-канал «Чемп.FIGHTS / Бокс и ММА»

Шарабутдин имеет в своём профессиональном рекорде в ММА 17 побед, из которых 12 были одержаны нокаутом, и одно поражени