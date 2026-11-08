Результаты турнира UFC Fight Night 293 с главным боем Уокер — Кортес-Акоста
В Лас-Вегасе (США) завершился турнир UFC Fight Night 293. В главном событии вечера бразильский тяжеловес Джонни Уокер победил доминиканца Вальдо Кортес-Акосту техническим нокаутом в третьем раунде. Поединок завершился на отметке 2:27.
UFC Fight Night 293. Все результаты:
- Джонни Уокер победил Вальдо Кортес-Акосту техническим нокаутом (3-й раунд, 2:27).
- Татьяна Суарес победила Вирну Жандиробу единогласным решением судей