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Результаты турнира UFC Fight Night 293 с главным боем Уокер — Кортес-Акоста

Результаты турнира UFC Fight Night 293 с главным боем Уокер — Кортес-Акоста
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В Лас-Вегасе (США) завершился турнир UFC Fight Night 293. В главном событии вечера бразильский тяжеловес Джонни Уокер победил доминиканца Вальдо Кортес-Акосту техническим нокаутом в третьем раунде. Поединок завершился на отметке 2:27.

UFC Fight Night 293. Все результаты:

  • Джонни Уокер победил Вальдо Кортес-Акосту техническим нокаутом (3-й раунд, 2:27).
  • Татьяна Суарес победила Вирну Жандиробу единогласным решением судей