Дана Уайт впервые прокомментировал предложение Трампа стать пресс-секретарём Белого дома

Глава UFC Дана Уайт рассказал, что в срочном порядке собирается вылететь в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом по поводу обсуждения его предложения занять пост пресс-секретаря Белого дома.

«Я прямо сейчас лечу в Вашингтон. Да. Прямо сейчас… У меня встреча с Дональдом Трампом в понедельник, и я уверен, что после этого нам будет о чём поговорить», — приводит слова Уайта портал MMAJunkie.

Трамп и Уайт подружились в начале 2000-х годов, поскольку Дональд поддержал зарождающуюся организацию и предоставил свой отель Trump Taj Mahal в Атлантик-Сити для проведения турниров UFC 28 и UFC 30 в 2001 году на фоне политики запрета и бойкота смешанных единоборств в США.