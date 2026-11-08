Сборная России заняла первое место в медальном зачёте на ЧМ-2026 по самбо

Национальная команда России заняла первое место в медальном зачёте чемпионата мира — 2026 по самбо в Ташкенте, Узбекистан, завоевав 18 золотых, три серебряные и четыре бронзовые награды.

Российские спортсмены выиграли 10 золотых медалей в боевом самбо, шесть — в спортивном, и две — в самбо серди слепых. Отдельно отметим, что в число победителей турнира вошли Демид Волков, Михаил Мохнаткин и Карина Черевань.

50-й чемпионат мира по самбо прошёл с 6 по 8 ноября. Российские самбисты выступали с национальным флагом. В качестве почётных гостей на турнире присутствовали именитые бойцы ММА Фёдор Емельяненко и Ислам Махачев.