38-летний Конор Макгрегор намекнул, когда планирует провести следующий бой в ММА

38-летний бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе ирландец Конор Макгрегор намекнул, через сколько месяцев планирует провести поединок по правилам ММА, а также назвал условие для будущего соперника.

«Я собираюсь вернуться. Что сейчас? Ноябрь? Прошло три месяца после операции [на ногу]. Я уже сталкивался с этой травмой раньше и вернулся в строй за девять месяцев. Значит, девять месяцев – это ещё до лета. Мне просто хочется снова выйти в октагон. Если ты не чемпион мира, если у тебя нет мировых титулов, даже не произноси моё имя всуе. Если ты национальный чемпион или региональный, если ты вообще ничего не добился, набрал несколько лайков, иди-ка ты подальше, не упоминай моё имя, пока не станешь бойцом мирового уровня», — приводит слова Макгрегора портал Bloody Elbow.