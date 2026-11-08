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«Закон должен быть суровым для таких подонков». Экс-чемпион UFC — о стрельбе в Кракове

«Закон должен быть суровым для таких подонков». Экс-чемпион UFC — о стрельбе в Кракове
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе поляк Ян Блахович отреагировал на вчерашние трагические события в Кракове, Польша, в ходе которых произошло вооружённое нападение на людей на Главной рыночной площади.

«В Кракове произошла немыслимая трагедия. Выражаю глубочайшие соболезнования семьям и близким всех, кто погиб при столь трагических и необъяснимых обстоятельствах.

Трудно понять, что творится в сознании людей, способных совершать подобные чудовищные поступки. Перед лицом очевидной и серьёзной проблемы, с которой мы столкнулись, необходима незамедлительная и решительная реакция. Огромное уважение полицейским, которым удалось обезвредить нападавшего, несмотря на то что они сами получили ранения.

Закон должен быть однозначным в отношении таких подонков и психопатов. Он должен быть суровым, без малейшего снисхождения, и применяться без исключений. Моё сердце с Краковом», – написал Блахович на своей странице в социальной сети Х.

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