«Вы увидите безжалостность, буду ломать его». Непобеждённый Джош Хокит — о бое с Ганом

Непобеждённый четвёртый номер рейтинга UFC в категории до 120 кг американец Джош Хокит поделился мнением насчёт предстоящего поединка против 36-летнего чемпиона UFC в тяжёлом весе француза Сириля Гана. Их противостояние состоится на турнире UFC 334 15 ноября в Нью-Йорке.

«Когда выйду в октагон в «Мэдисон Сквер Гарден», вы увидите безжалостность. Я задам высочайший темп, буду идти вперёд и ломать его. Когда ты подписываешь контракт на поединок против меня, это неизбежно», — сказал Хокит в интервью на YouTube-канале UFC Eurasia.

Джошу Хокиту 28 лет. Американец выступает в UFC с 2025 года. Всего на его счету в престижнейшей организации мира четыре победы.