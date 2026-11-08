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«Вы увидите безжалостность, буду ломать его». Непобеждённый Джош Хокит — о бое с Ганом

«Вы увидите безжалостность, буду ломать его». Непобеждённый Джош Хокит — о бое с Ганом
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Непобеждённый четвёртый номер рейтинга UFC в категории до 120 кг американец Джош Хокит поделился мнением насчёт предстоящего поединка против 36-летнего чемпиона UFC в тяжёлом весе француза Сириля Гана. Их противостояние состоится на турнире UFC 334 15 ноября в Нью-Йорке.

UFC 2026. UFC 334, Нью-Йорк, США
Сириль Ган — Джош Хокит
15 ноября 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Сириль Ган
Не началось
Джош Хокит

«Когда выйду в октагон в «Мэдисон Сквер Гарден», вы увидите безжалостность. Я задам высочайший темп, буду идти вперёд и ломать его. Когда ты подписываешь контракт на поединок против меня, это неизбежно», — сказал Хокит в интервью на YouTube-канале UFC Eurasia.

Джошу Хокиту 28 лет. Американец выступает в UFC с 2025 года. Всего на его счету в престижнейшей организации мира четыре победы.

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