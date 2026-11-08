«Ожидал этого». Сириль Ган вспомнил победу над Перейрой

36-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в категории до 120 кг француз Сириль Ган вспомнил победу над бразильцем Алексом Перейрой. Их противостояние состоялось на турнире UFC в Белом доме 15 июня и завершилось победой Гана техническим нокаутом во втором раунде.

«После поединка с Томом [на UFC 321] мы надеялись, что проведём реванш в короткие сроки, но, к сожалению, у него возникла проблема с глазом, и мы поняли, что у нас будет другой бой. Поединок в Белом доме — это что-то невероятно историческое.

Алекс Перейра — потрясающий чемпион двух дивизионов. Я знал, что он ударник, решивший прийти в мой дивизион. И, как все знают, у меня большой опыт в нашей весовой против ударников.

Когда перед тобой стоит настоящий воин, который намерен одолеть тебя в бою, конечно, ты чувствуешь большое давление. Мне всё больше и больше становилось комфортно в поединке, поэтому я начал активнее давить. Был уверен, что выиграл первый раунд, поэтому во втором начал биться ещё жёстче.

Я ожидал всё, что там произошло. Мой футворк очень хорошо работал, благодаря чему поймал его. Я всегда уверен в своей работе