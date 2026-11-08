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Непобеждённый боец PFL из Ирана объяснил, почему верит в свою победу над Фрэнсисом Нганну

Непобеждённый боец PFL из Ирана объяснил, почему верит в свою победу над Фрэнсисом Нганну
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Непобеждённый боец PFL, выступающий в тяжёлом весе, иранец Пуя Рахмани объяснил, почему верит в свою победу в потенциальном поединке с бывшим обладателем чемпионского титула UFC в категории до 120 кг камерунцем Фрэнсисом Нганну.

«Брат, мы говорим о борьбе, в этом виде спорта есть разные уровни. Я был членом национальной команды Ирана по вольной борьбе, был чемпионом мира и являюсь чемпионом мира по джиу-джитсу среди чёрных поясов. В этом виде спорта есть разные уровни. Когда я его уложу, брат, вся его страна придёт на помощь, чтобы он выбрался из-под моей руки. Когда буду сверху, тебе конец, прощай, понимаешь?» — приводит слова Рахмани портал Bloody Elbow.

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