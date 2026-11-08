Карлос Пратес назвал победителя в бою Ган — Хокит за титул UFC в тяжёлом весе

Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе бразилец Карлос Пратес назвал победителя в грядущем поединке между действующим обладателем пояса UFC в категории до 120 кг французом Сирилем Ганом и непобеждённым американцем Джошем Хокитом. Их противостояние пройдёт на турнире UFC 334 15 ноября в Нью-Йорке.

«Мне не нравится трэш-ток Джоша Хокита и не думаю, что этот парень сможет победить Сириля Гана. Нет, мне это не по душе — то, что болтает Джош. Я уважаю всех за их способы продавать и продвигать поединки, но это совсем не тот подход, который мне близок. Не считаю, что он победит Гана. В этом бою ставлю на Сириля», — приводит слова Пратеса портал Bloody Elbow.