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Карлос Пратес назвал победителя в бою Ган — Хокит за титул UFC в тяжёлом весе

Карлос Пратес назвал победителя в бою Ган — Хокит за титул UFC в тяжёлом весе
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Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе бразилец Карлос Пратес назвал победителя в грядущем поединке между действующим обладателем пояса UFC в категории до 120 кг французом Сирилем Ганом и непобеждённым американцем Джошем Хокитом. Их противостояние пройдёт на турнире UFC 334 15 ноября в Нью-Йорке.

UFC 2026. UFC 334, Нью-Йорк, США
Сириль Ган — Джош Хокит
15 ноября 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Сириль Ган
Не началось
Джош Хокит

«Мне не нравится трэш-ток Джоша Хокита и не думаю, что этот парень сможет победить Сириля Гана. Нет, мне это не по душе — то, что болтает Джош. Я уважаю всех за их способы продавать и продвигать поединки, но это совсем не тот подход, который мне близок. Не считаю, что он победит Гана. В этом бою ставлю на Сириля», — приводит слова Пратеса портал Bloody Elbow.

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