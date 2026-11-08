Титульный бой по боксу с участием уроженца Москвы закончился массовой потасовкой в Турции

7 ноября в Турции состоялся вечер бокса, в рамках которого прошёл поединок между азербайджано-французским боксёром Мурадом Алиевым и турком Умутом Чамкыраном за титул WBC Silver в тяжёлом весе.

После завершения поединка Алиев показал неприличный жест болельщикам, после чего на ринге началась массовая потасовка. На ринге результат поединка оглашён не был, однако после организаторы в раздевалке вручили пояс Мураду.

Мурад родился в Москве в 1995 году, а в возрасте шести лет вместе с семьёй переехал во Францию. В качестве профессионального боксёра Алиев дебютировал в ноябре 2021 года. Рекорд Мурада составляет 13 побед, из которых 10 были одержаны нокаутом, и одно поражение.