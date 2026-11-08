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Илия Топурия отреагировал на идею участия в шоу TUF вместе с Пэдди Пимблеттом

Илия Топурия отреагировал на идею участия в шоу TUF вместе с Пэдди Пимблеттом
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Бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе испано-грузин Илия Топурия не выступил против идеи участия в шоу TUF вместе с англичанином Пэдди Пимблеттом для дальнейшего продвижения их вероятного поединка.

«Я слышал про [идею организации съёмок сезона] The Ultimate Fighter, но у меня не было никаких разговоров с руководством UFC об этом. Не знаю, что их интересует. Когда мы возобновим переговоры с ними, посмотрим, находимся ли мы на одной волне. Впереди ещё много времени, но самое главное для меня сейчас — вернуться к тренировкам, чувствовать себя здоровым и хорошо отдохнувшим, а затем будем готовы ко всему, что бы ни случилось», — приводит слова Топурии портал MMA Fighting.

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