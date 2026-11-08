Чемпионат мира по самбо — 2026: результаты заключительного дня

В воскресенье, 8 ноября, в Ташкенте, Узбекистан, прошёл заключительный день юбилейного, 50-го чемпионата мира по самбо. В турнире приняли участие спортсмены из 101 страны. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами схваток, прошедших в третий день чемпионата мира.

Спортивное самбо – мужчины.

До 71 кг.

1. Туркия Элизбар (Грузия).

2. Куатай Арнур (Казахстан).

3. Корнеев Андрей (Россия).

3. Мардусевич Владислав (Беларусь).

До 98 кг

1. Коновалов Антон (Россия).

2. Шамиль Тунджай (Азербайджан).

3. Патачыц Даниил (Беларусь).

3. Ибройимов Худоёр (Узбекистан).

Боевое самбо – мужчины.

До 79 кг.

1. Кодзаев Асланбек (Россия).

2. Азатян Геворг (Армения).

3. Джумаев Рамазон (Таджикистан).

3. Матосевич Лука (Хорватия).

Свыше 98 кг.

1. Мохнаткин Михаил (Россия).

2. Жиентаев Талгат (Казахстан).

3. Носиров Ислом (Узбекистан).

3. Дельенн Марвин (Франция).

Спортивное самбо – женщины.

До 59 кг.

1. Алехина Алена (Россия).

2. Батсух Алтанцэцэг (Монголия).

3. Мацко Татьяна (Беларусь).

3. Нажимова Азизабегим (Узбекистан).

До 72 кг.

1. Посылкина Олеся (Россия).

2. Жилинская Анжела (Беларусь).

3. Мандарич Ивана (Хорватия).

3. Ибраева Шинар (Узбекистан).

Свыше 80 кг.

1. Кондратьева Мария (Беларусь).

2. Кебадзе Элене (Грузия).

3. Соуза Присцила (Бразилия).

3. Артошина Ольга (Россия).

Боевое самбо – женщины.

До 54 кг.

1. Фирсова Ульяна (Россия).

2. Усон кызы Акак (Киргизия).

3. Сагиданова Гульмайра (Казахстан).

3. Нурмаматова Фарогат (Узбекистан).

До 65 кг.

1. Истомина София (Россия).

2. Бобокулова Феруза (Узбекистан).

3. Мандар Санаа (Марокко).

3. Медетбек кызы Мираида (Киргизия).

До 80 кг.

1. Татарченко Надежда (Россия).

2. Файзолланова Замзагуль (Казахстан).

3. Захаревич Валерия (Украина).

3. Жигалова Екатерина (Армения).