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Джонни Уокер заявил о готовности страховать поединок между Ганом и Хокитом за титул UFC

Джонни Уокер заявил о готовности страховать поединок между Ганом и Хокитом за титул UFC
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Боец UFC, выступающий в тяжёлом весе, бразилец Джонни Уокер сообщил о готовности страховать грядущий поединок между действующим обладателем пояса UFC в категории до 120 кг французом Сирилем Ганом и непобеждённым американцем Джошем Хокитом. Их противостояние пройдёт на турнире UFC 334 15 ноября в Нью-Йорке.

UFC 2026. UFC 334, Нью-Йорк, США
Сириль Ган — Джош Хокит
15 ноября 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Сириль Ган
Не началось
Джош Хокит

«Если им нужен кто-то, чтобы выйти вместо другого, то я здесь, готов. Я не получил серьёзных травм, нет. Лицо немного опухло из-за того, что я пропустил много ударов, верно? Меня сильно били, оно распухло, но никаких травм у меня нет.

Если это будет титульный поединок, то я сделаю что-нибудь безумное и всё равно выйду драться [на следующей неделе], хотя идеально было бы провести бой где-то в феврале или марте. Хокит может быть вариантом, правильно? Если Хокит проиграет, это станет прекрасной возможностью для меня, потому что тогда смогу сразу сразиться с ним», — приводит сло