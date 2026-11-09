Джонни Уокер заявил о готовности страховать поединок между Ганом и Хокитом за титул UFC

Боец UFC, выступающий в тяжёлом весе, бразилец Джонни Уокер сообщил о готовности страховать грядущий поединок между действующим обладателем пояса UFC в категории до 120 кг французом Сирилем Ганом и непобеждённым американцем Джошем Хокитом. Их противостояние пройдёт на турнире UFC 334 15 ноября в Нью-Йорке.

«Если им нужен кто-то, чтобы выйти вместо другого, то я здесь, готов. Я не получил серьёзных травм, нет. Лицо немного опухло из-за того, что я пропустил много ударов, верно? Меня сильно били, оно распухло, но никаких травм у меня нет.

Если это будет титульный поединок, то я сделаю что-нибудь безумное и всё равно выйду драться [на следующей неделе], хотя идеально было бы провести бой где-то в феврале или марте. Хокит может быть вариантом, правильно? Если Хокит проиграет, это станет прекрасной возможностью для меня, потому что тогда смогу сразу сразиться с ним», — приводит сло