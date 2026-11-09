Бывший чемпион UFC Миочич назвал победителя в поединке Сириля Гана и Джоша Хокита

Бывший обладатель пояса UFC в тяжёлом весе американец хорватского происхождения Стипе Миочич назвал победителя в грядущем поединке между чемпионом UFC в категории до 120 кг французом Сирилем Ганом и непобеждённым соотечественником Джошем Хокитом. Их противостояние пройдёт 15 ноября на турнире UFC 334 в Нью-Йорке.

«Победит Ган. Он опытен, уже бывал в подобных ситуациях и очень умён в том, что делает. Хокит — отличный борец и бьёт сильно, но Ган предпочитает держать дистанцию и совершает мало ошибок. Я думаю, если ему удастся сохранить эту дистанцию, то у него будет хороший вечер.

Если Хокиту удастся подобраться ближе и провести тейкдаун, он может быть опасен, но я знаю, насколько хороша защита Гана от борьбы. Поэтому я ставлю на Сириля просто потому, что он более опытен и ранее дрался с серьёзными соперниками. Безусловно, Хокит тоже крепкий парень, и после каждого боя становится всё лучше, однако он по