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Бывший чемпион UFC Миочич назвал победителя в поединке Сириля Гана и Джоша Хокита

Бывший чемпион UFC Миочич назвал победителя в поединке Сириля Гана и Джоша Хокита
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Бывший обладатель пояса UFC в тяжёлом весе американец хорватского происхождения Стипе Миочич назвал победителя в грядущем поединке между чемпионом UFC в категории до 120 кг французом Сирилем Ганом и непобеждённым соотечественником Джошем Хокитом. Их противостояние пройдёт 15 ноября на турнире UFC 334 в Нью-Йорке.

UFC 2026. UFC 334, Нью-Йорк, США
Сириль Ган — Джош Хокит
15 ноября 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Сириль Ган
Не началось
Джош Хокит

«Победит Ган. Он опытен, уже бывал в подобных ситуациях и очень умён в том, что делает. Хокит — отличный борец и бьёт сильно, но Ган предпочитает держать дистанцию и совершает мало ошибок. Я думаю, если ему удастся сохранить эту дистанцию, то у него будет хороший вечер.

Если Хокиту удастся подобраться ближе и провести тейкдаун, он может быть опасен, но я знаю, насколько хороша защита Гана от борьбы. Поэтому я ставлю на Сириля просто потому, что он более опытен и ранее дрался с серьёзными соперниками. Безусловно, Хокит тоже крепкий парень, и после каждого боя становится всё лучше, однако он по