Трамп назвал шуткой своё предложение главе UFC занять пост пресс-секретаря Белого дома

Президент США Дональд Трамп назвал шуткой своё предложение главе UFC Дане Уайту занять пост пресс-секретаря Белого дома. Также в своём посте Трамп рассказал о желании привлечь к работе его администрации чемпиона UFC в полусреднем весе россиянина Ислама Махачева и члена Зала славы UFC соотечественника Хабиба Нурмагомедова.

«Скажу вам честно, я просто пошутил», — приводит слова Трампа Reuters.

Трамп заявил, что Уайт посетит его в Белом доме в понедельник, но добавил, что встреча запланирована по другим причинам.

Трамп и Уайт подружились в начале 2000-х годов, поскольку Дональд поддержал зарождающуюся организацию и предоставил свой отель Trump Taj Mahal в Атлантик-Сити для проведения турниров UFC 28 и UFC 30 в 2001 году на фоне политики запрета и бойкота смешанных единоборств в США.